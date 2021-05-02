В Крыму прошёл международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

В Ялте 1 мая завершился III Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», в рамках которого участники из разных стран исполнили песни о Великой Отечественной войне на своём родном языке.

Призовой фонд музыкального состязания в этом году составил 5,5 млн рублей.

Отмечается, что организаторами фестиваля «Дорога на Ялту» во время отборочного онлайн-этапа в этот раз было получено более 300 заявок из 51 страны мира.

«Я решил принять участие в музыкальном состязании, так как я каждый год ищу подобные мероприятия, ведь я люблю фестивали. Про это событие я узнал, просматривая ленту в Facebook, и меня заинтересовали его условия: спеть русскую песню на своём родном языке. Мне стало интересно, что из этого получится. И вот я оказался тут», — рассказал участник фестиваля из Латвии Янис Лемезис.

По его словам, он лишь в последний момент узнал, что всего на участие в мероприятии было подано более 300 заявок из нескольких десятков стран мира. Он очень обрадовался, что ему удалось опередить соперников и попасть в Крым.

«За те дни, что я пробыл здесь, я поговорил со многими россиянами, которые живут в Крыму, потому что мне было интересно, что тут вообще такое, что поменялось. Мне сказали, что всё хорошо. Может, у кого-то иное мнение по этому поводу в моей стране или в какой-либо другой, но я здесь и знаю, как оно есть, так как я разговаривал с людьми», — добавил он.

В свою очередь, участница из Швеции Шарлота Лангорн заявила, что она про фестиваль узнала из Instagram. Изучив детали, она вместе со своим музыкальным партнёром из Аргентины Франко Дженаро решила, что им надо обязательно поучаствовать в «Дороге на Ялту».

«Мы занимаемся вместе с Франко музыкой уже около двух лет. Я сказала ему, что мы должны подать заявку на мероприятие, попробовать попасть на фестиваль и посмотреть, что из этого получится. Нам всё очень нравится, и мы всё ещё не можем поверить, что мы тут», — рассказала Лангорн.

Вместе с этим Дженаро отметил, что попасть на фестиваль было довольно сложно, учитывая транспортные проблемы, вызванные пандемией.

«Нам нравится это место, нравятся люди... Мы пробыли здесь несколько дней, но чувствуем, что находимся тут целую вечность, мы словно дома. К сожалению, мы скоро уедем», — заявил аргентинский исполнитель, добавив, что ему хотелось бы лучше изучить полуостров и, в частности, Ялту, так как они преимущественно либо находились в отеле, либо активно готовились к выступлению.

Также Лангорн добавила, что в Крыму люди были очень гостеприимны и приняли их «как членов семьи».

Согласна с оценками своих соперников и австрийская участница фестиваля Элина Идер. Она также отметила, что Крым — очень красивое место и что здесь гостеприимные люди.

Говоря же о «Дороге на Ялту», девушка в беседе с журналистами рассказала, что для музыкального состязания она решила выбрать советскую песню «Смуглянка-молдаванка».

«Я решила выбрать именно эту композицию, так как в ней, помимо всего прочего, поётся про любовь», — отметила она.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам III Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».