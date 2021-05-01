Руководитель ВИА «Самоцветы» Маликов высказался о смерти продюсера Плоткина

Советский и российский музыкант, продюсер, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российский продюсер Михаил Плоткин скончался в возрасте 77 лет.

«Я только что узнал об этом. Печальная новость... Мы на протяжении долгих лет знакомы, где-то с начала 1970-х, почти 50 лет. Для меня это печальный повод быть грустным в этот праздничный день... Миша только что отметил свой день рождения, 20 апреля. Мы с ним виделись где-то месяца два или три назад. Он звонил в начале апреля — у моей супруги день рождения, он всегда поздравлял. Он человек очень аккуратный, точный», — рассказал Маликов.

Он отметил, что Плоткин был очень жизнерадостным и весёлым человеком.

«Любимец публики, будем так говорить. Человек непростой, но очень жизнелюбивый. Очень много друзей, вся эстрада была в него влюблена, он делал людям добро — такой сеятель добра. Тяжёлая утрата для всей нашей эстрады: и старой, и новой, и будущей, потому что он действительно помогал людям жить и выживать», — заключил собеседник RT.

О смерти российского продюсера Михаила Плоткина стало известно 1 мая.

Плоткин был администратором вокально-инструментальных ансамблей «Весёлые ребята», где певица Алла Пугачёва начинала карьеру, «Самоцветы», основателем коллективов «Лейся, песня» и «Надежда».