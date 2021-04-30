Боярский и Фрейндлих получили госнаграды в Петербурге

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Актёры Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих получили государственные награды в Санкт-Петербурге.
Боярский и Фрейндлих получили госнаграды в Петербурге
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Фрейндлих удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Боярский — ордена Почёта.

Награды вручил губернатор Александр Беглов. Помимо артистов, были отмечены врачи, спасатели, учителя, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что в Московской области подвели итоги региональных литературных премий — имени Михаила Пришвина и Роберта Рождественского.

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