Боярский и Фрейндлих получили госнаграды в Петербурге
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Фрейндлих удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Боярский — ордена Почёта.
Награды вручил губернатор Александр Беглов. Помимо артистов, были отмечены врачи, спасатели, учителя, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что в Московской области подвели итоги региональных литературных премий — имени Михаила Пришвина и Роберта Рождественского.