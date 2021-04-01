В Подмосковье вручили премии лучшим поэтам и писателям региона
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В частности, прозаик из Королёва Юлия Лавряшина удостоена награды за детские повести «Призрак с Горки» и «Пока, лосось!».
Также отмечен заслуженный работник культуры России Игорь Витюк за книгу стихотворений «Под прицелом времени».
Елизавета Громкова из Ступина выиграла в категории «Поэтический дебют» со сборником стихов «Струны».
Ранее телеканал «360» сообщал, что стипендии губернатора Подмосковья получили 15 деятелей культуры.