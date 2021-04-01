В Подмосковье вручили премии лучшим поэтам и писателям региона

В Московской области подвели итоги региональных литературных премий — имени Михаила Пришвина и Роберта Рождественского. Первую присуждают авторам художественных и краеведческих произведений, вторую — поэтам.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В частности, прозаик из Королёва Юлия Лавряшина удостоена награды за детские повести «Призрак с Горки» и «Пока, лосось!».

Также отмечен заслуженный работник культуры России Игорь Витюк за книгу стихотворений «Под прицелом времени».

Елизавета Громкова из Ступина выиграла в категории «Поэтический дебют» со сборником стихов «Струны».

Ранее телеканал «360» сообщал, что стипендии губернатора Подмосковья получили 15 деятелей культуры.