В Подмосковье вручили премии лучшим поэтам и писателям региона

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В Московской области подвели итоги региональных литературных премий — имени Михаила Пришвина и Роберта Рождественского. Первую присуждают авторам художественных и краеведческих произведений, вторую — поэтам.
В Подмосковье вручили премии лучшим поэтам и писателям региона
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В частности, прозаик из Королёва Юлия Лавряшина удостоена награды за детские повести «Призрак с Горки» и «Пока, лосось!».

Также отмечен заслуженный работник культуры России Игорь Витюк за книгу стихотворений «Под прицелом времени».

Елизавета Громкова из Ступина выиграла в категории «Поэтический дебют» со сборником стихов «Струны».

Ранее телеканал «360» сообщал, что стипендии губернатора Подмосковья получили 15 деятелей культуры.

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