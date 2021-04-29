На Евровидение-2021 допустят до 3,5 тысячи зрителей
- Reuters
«Максимум 3,5 тыс. зрителей будут допущены в концертный зал «Ахой» в Роттердаме, что составляет 20% его вместимости», — сообщается на официальном сайте организаторов.
Отмечается, что просмотр будет доступен только тем, кто купил билеты на шоу в 2020 году.
«Продажи для широкой публики не будет», — сказано в заявлении.
Зрителям будет необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за 24 часа до начала мероприятия. Организаторы просят зрителей пройти повторное тестирование в течение пяти последующих дней. Ношение маски является обязательным условием для посещения конкурса.
Ранее сообщалось, что Евровидение-2021 пройдёт в присутствии зрителей.