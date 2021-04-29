Евровидение-2021 пройдёт в присутствии зрителей

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Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Нидерландах в присутствии зрителей, сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на Министерство образования, науки и культуры страны.
Евровидение-2021 пройдёт в присутствии зрителей
  • globallookpress.com

Такое решение принято по итогам заседания правительства Нидерландов.

На все репетиции, полуфиналы и финалы будет допущено не более 3500 человек. Ожидается, что продажа билетов начнётся в начале мая.

Представительница России на Евровидении Manizha выступит в первом полуфинале конкурса 18 мая.

Музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с Nation News прокомментировал данные голосования, согласно которым Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.

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