Евровидение-2021 пройдёт в присутствии зрителей

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Нидерландах в присутствии зрителей, сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на Министерство образования, науки и культуры страны.

Такое решение принято по итогам заседания правительства Нидерландов.

На все репетиции, полуфиналы и финалы будет допущено не более 3500 человек. Ожидается, что продажа билетов начнётся в начале мая.

Представительница России на Евровидении Manizha выступит в первом полуфинале конкурса 18 мая.

Музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с Nation News прокомментировал данные голосования, согласно которым Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.