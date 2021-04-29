Спасатели предупредили об усилении ветра до 23 м/с на Курилах

Спасатели предупредили об ухудшении погоды на Курильских островах в пятницу, 30 апреля.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На территории Курильского и Северо-Курильского районов возможно усиление ветра до 18—23 м/с, а также сильный дождь.

Жителей призвали не покидать пределов населённых пунктов без необходимости. Рекомендуется отказаться от выезда на рыбалку и охоту.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.