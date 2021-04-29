Спасатели предупредили об усилении ветра до 23 м/с на Курилах
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Сахалинской области.
На территории Курильского и Северо-Курильского районов возможно усиление ветра до 18—23 м/с, а также сильный дождь.
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