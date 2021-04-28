В Госдуме прокомментировали законопроект о чипировании домашних животных

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал законопроект о чипировании домашних животных, внесённый на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

«Во-первых, тут надо выделить два момента: регистрацию животных саму по себе и конкретную законодательную инициативу. Регистрацию животных мы поддерживаем, но только если она будет бесплатной и максимально простой процедурой для граждан», — заявил Бурматов в беседе с изданием «Правда.Ру».

Он выразил мнение, что данная инициатива вряд ли будет принята. Как пояснил Бурматов, предлагается внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными».

«А у нас всё-таки регистрация — это тематика законодательства о ветеринарии, то есть совершенно другая сфера регулирования. Надо регулировать закон «О ветеринарии», — пояснил депутат.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.