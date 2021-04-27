Критик оценил перспективы кинопроката

Кинокритик Егор Москвитин оценил перспективы кинопроката.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что кино не потеряло своих позиций, несмотря на интернет, видеоигры и стриминги.

«И оно никогда не потеряет — точно так же, как люди никогда не перестанут ходить в театр, потому что нам всем нужно коллективное переживание и нам всем нужна система координат о том, за что в этом году стояло искусство», — считает Москвитин.

Как прогнозирует эксперт, кино останется, но некие жанры, которые не предполагают большого развлечения и чувства сопричастности, уйдут на домашние экраны.

Ранее НСН сообщала, что оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничительных мер.