Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды ожидать в Москве и области на этой неделе.

«На востоке Подмосковья может выпасть до 7 мм осадков, на западе — 2 мм. Сегодня температура в городе не превысит +7…+9 °С. Завтра погода будет ненастная, потому что к нам подойдёт очередной атлантический циклон и принесёт дождливую и ветреную погоду. Может выпасть значительное число осадков. И не исключено, что за завтрашние сутки может выпасть даже рекордное количество осадков для данного дня», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в последующие дни циклон уйдёт и существенных осадков уже не ожидается.

«За счёт прояснений дневная температура будет порядка +10…+12 °С. Следующая порция осадков придётся на ночь с пятницы на субботу. Ожидается +10 °С», — добавила она.

Позднякова также отметила, что, по официальному прогнозу на 2 мая, «погода улучшится». В ночные часы будет +3…+5 °С, а в дневные — около +12 °С.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве 27 апреля ожидается до +9 °С.