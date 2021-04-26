Кинокритик прокомментировал итоги премии «Оскар»

Кинокритик Николай Никулин прокомментировал в беседе с RT итоги премии «Оскар».

«К сожалению, очень предсказуемо, это было известно ещё в начале года. «Земля кочевников» Хлои Чжао — это фильм, который всеми киноакадемиями, да и вообще всеми лидерами киноиндустрии считался фаворитом. Он завоевал «Золотой глобус», он завоевал огромное количество других локальных наград. Если честно, альтернатив не могло быть. В последнее время американская киноакадемия — это не про то, насколько зрители хорошо оценивают тот или иной фильм, а про то, насколько время или злободневность откликается в этих картинах», — рассказал Никулин.

Он отметил, что фильм «Земля кочевников» рассказывает об американском глубинном обществе, о том, как люди выживают в небольших городах, то есть это, по словам эксперта, «максимальное отстранение от мейнстрима».

Комментируя победу Энтони Хопкинса, снявшегося в фильме Флориана Зеллера «Отец» и победившего в номинации «Лучшая мужская роль», Никулин отметил, что он сыграл прекрасную роль.

«Это кино отличается тем, что оно сделано мастерски в художественном смысле этого слова. Потому что главный герой — отец с деменцией, мы видим этот фильм от лица главного героя и мы знаем, что у него происходит потеря памяти. Фильм построен таким образом, что некоторые участки, некоторые логические ходы тоже выпадают», — добавил собеседник RT.

По его словам, это «страшная история, но сделана без морализаторской позиции, без назидания, а именно с точки зрения художественности».

«Что если бы мы попали в эту ситуацию даже не как зрители, а как участники. Ты полностью погружаешься в эту историю. Будь моя воля, я бы этой картине отдал главную награду», — подчеркнул кинокритик.

Он также назвал предсказуемой победу картины Томаса Винтерберга «Ещё по одной», которая стала лучшим фильмом на иностранном языке.

«Ещё когда эта картина появилась у нас в прокате, когда она ходила по фестивалям, все в один голос говорили, что это выдающаяся роль Мадса Миккельсена, выдающаяся картина Томаса Винтерберга не потому, что она рифмуется как-то с нашим русским ощущением того, как надо жить, а в том смысле, что эта картина не пытается дать урок, не пытается научить... Эта картина сильна за счёт того, что там есть сразу две национальные линии: ты одновременно и радуешься за героев, и одновременно им сострадаешь, и ты не понимаешь, по ложному пути они идут или действительно какие-то гении... Он (Винтерберг.— RT) показал себя, раздался громкий голос датского кинематографа», — заключил критик.

25 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар».

Отмечается, что лидером по количеству наград стала драма Хлои Чжао «Земля кочевников». Она была удостоена призов в главных номинациях — «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». Также лента забрала статуэтку за лучшую женскую роль — её исполнила Фрэнсис Макдорманд.

В аналогичной мужской номинации победил Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме Флориана Зеллера «Отец». Этот же проект получил приз за адаптированный сценарий.

Картина Томаса Винтерберга «Ещё по одной» стала лучшим фильмом на иностранном языке.