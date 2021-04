Триумф «Земли кочевников»: в Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»

25 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар». Лидером по количеству наград стала драма Хлои Чжао «Земля кочевников». Она была удостоена призов в главных номинациях — «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». Также лента забрала статуэтку за лучшую женскую роль — её исполнила Фрэнсис Макдорманд. В аналогичной мужской номинации победил Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме Флориана Зеллера «Отец». Этот же проект получил приз за адаптированный сценарий. Картина Томаса Винтерберга «Ещё по одной» стала лучшим фильмом на иностранном языке.

25 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар». Из-за пандемии коронавируса мероприятие было организовано с учётом ряда ограничений. Помимо традиционной площадки, кинотеатра «Долби», основные события прошли в здании вокзала Union Station в Лос-Анджелесе. Номинанты из Европы, которые не смогли приехать в США, присоединились к церемонии из Лондона и Парижа. Количество участников, одновременно присутствующих на мероприятии, сократилось до 170.

Непосредственно перед началом церемонии прошло специальное мероприятие под названием Oscars: Into the Spotlight, во время которого были представлены в записи музыкальные выступления Лесли Одома, Лауры Паузини, Дэниеля Пембертона, Дайан Уоррен и других артистов. Они исполнили пять песен, номинированных в этом году на «Оскар». В эфире прозвучали композиции Speak Now («Одна ночь в Майами»), Io Si (Seen) («Вся жизнь впереди»), Fight for You («Иуда и чёрный мессия»), Húsavíkt («Музыкальный конкурс «Евровидение») и Hear My Voice («Суд над чикагской семёркой»).

Торжественная церемония в этом году в третий раз подряд прошла без ведущего. Награды традиционно вручали видные деятели киноиндустрии: режиссёр Пон Чжун Хо, актёры Лора Дёрн, Харрисон Форд, Холли Берри, Брайан Крэнстон, Хоакин Феникс, Брэд Питт, Рене Зеллвегер и другие.

Мероприятие открыло выступление актрисы и режиссёра Реджины Кинг. Она напомнила, каким 2020 год выдался для киноиндустрии, и рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на съёмочный процесс в Голливуде.

Вторая женщина в истории

Лучшим фильмом минувшего года стала драма Хлои Чжао «Земля кочевников». Чжао также получила награду за лучшую режиссуру и стала второй женщиной в истории «Оскара» (после Кэтрин Бигелоу, «Повелитель бури») и первой постановщицей азиатского происхождения, победившей в этой номинации. Также фильм, боровшийся за премию в шести категориях, взял приз за лучшую женскую роль. Статуэтку вручили Фрэнсис Макдорманд, для которой она стала третьей: ранее актриса удостоилась престижной награды за проекты «Фарго» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Хлоя Чжао

Reuters

© Chris Pizzello

В фильме Хлои Чжао Макдорманд сыграла 60-летнюю женщину по имени Ферн, лишившуюся работы и вынужденную вести кочевой образ жизни. На своём фургоне в поисках заработка она отправляется в путешествие.

Фильм достоверно демонстрирует будни людей, оказавшихся в схожей ситуации: съёмочная группа несколько месяцев ездила по городам вместе с настоящими кочевниками. Некоторые из них исполнили роли в ленте.

«Оскар» за лучший адаптированный сценарий вручили Флориану Зеллеру, постановщику и одному из авторов скрипта к фильму «Отец», основанному на его же одноимённой пьесе. Лента также удостоилась награды за лучшую мужскую роль — её исполнил Энтони Хопкинс. Он сыграл 80-летнего мужчину, страдающего от деменции. Герой пресекает все попытки дочери найти ему сиделку, утверждая, что ему не нужна помощь. При этом он продолжает терять память и перестаёт узнавать окружающих.

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победил драматический триллер режиссёра и сценариста Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды». В нём рассказывается о 30-летней Кассандре, которая надеется отомстить за подругу, много лет назад ставшую жертвой изнасилования. Девушка находит всех, кто не проявил должного внимания к расследованию этого дела, желая наказать их. В то же время она ведёт охоту на случайных мужчин, готовых воспользоваться женской слабостью.

Дэниел Калуя, снявшийся в биографической драме «Иуда и чёрный мессия», получил приз в номинации «Лучший актёр второго плана». Аналогичную награду в женской категории вручили Юн Ё-джон за работу в картине «Минари». Фильм стал одним из фаворитов американской киноакадемии в этом году: он получил шесть номинаций, в том числе в главных категориях, однако победил лишь в одной.

Юн Ё-джон

Reuters

© Todd Wawrychuk / A.M.P.A.S.

В драме «Минари» отражены детские воспоминания режиссёра о временах, когда его родители переехали из Южной Кореи в США. По сюжету они надеются построить ферму в Арканзасе и осуществить американскую мечту. Их семилетний сын в это время пытается привыкнуть к новому образу жизни. Постановщик считает, что фильм будет интересен и людям, незнакомым с проблемами иммигрантов, поскольку в нём поднимается универсальная тема семьи.

Биографическая драма Дэвида Финчера «Манк», снятая в стилистике старого Голливуда и рассказывающая историю работы сценариста Германа Манкевича над культовым фильмом «Гражданин Кейн», была номинирована в десяти категориях и победила в двух из них — «Лучшая работа оператора» (Эрик Мессершмидт) и «Лучшая работа художника-постановщика».

Фильму Кристофера Нолана «Довод» присудили «Оскар» за визуальные эффекты, а награды за монтаж удостоилась музыкальная драма Дариуса Мардера «Звук металла».

Лучшим фильмом на иностранном языке стала лента Томаса Винтерберга «Ещё по одной». Её герои — школьный психолог и трое учителей — проверяют теорию, согласно которой человеку с рождения не хватает в крови 0,5 промилле алкоголя и только будучи немного нетрезвым можно стать по-настоящему счастливым.

Томас Винтерберг

Reuters

© Chris Pizzello

Приз за лучшую песню присудили композиции Fight for You, прозвучавшей в фильме «Иуда и чёрный мессия». В номинации «Лучший саундтрек» победил мультфильм «Душа». Он же стал лучшей полнометражной анимационной картиной. В аналогичной номинации для короткого метра приз забрал проект «Если что-то случится, я люблю вас».

«Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм получил «Мой учитель — осьминог» — видеодневник океанолога Крейга Фостера. В сегменте для короткого метра победила лента «Колетт» про героиню французского Сопротивления Колетт Марин-Катрин. Приз за лучшую игровую короткометражку вручили Трэвону Фри и Мартину Десмонду Роу, снявшим фильм «Два далёких незнакомца».

Также на церемонии вручили две гуманитарные награды имени Джина Хершолта. Обладателем первой стал Фонд кино и телевидения. Благотворительная организация работает с конца 1930-х. Её президентом и одним из основателей был сам Хершолт. Вторую получил актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Тайлер Перри.