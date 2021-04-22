В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал о погоде в Москве и Московской области в ближайшие дни.

«Пожалуй, наиболее некомфортный день был 21 апреля. Дело в том, что на нас вышел южный циклон, циклон с Чёрного моря, который идёт на север», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, южные циклоны отличаются тем, что обычно они влажные, из-за них наступает облачная погода, идёт дождь, местами мокрый снег.

«Два таких эпизода на этой неделе — среда и суббота наиболее ненастные. Четверг и пятница более комфортные», — отметил Киктев.

Как рассказал синоптик, в четверг и пятницу температура воздуха будет подрастать, облачность сохранится, но дождь небольшой, по области местами умеренный.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.