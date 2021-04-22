Эколог рассказал о факторах, негативно влияющих на природу
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В беседе с Nation News он заявил, что это загрязнение мусором, чрезмерный расход воды и использование транспортных средств.
«Даже счётчики не всегда помогают контролировать расход воды. Многие не готовы к тому, чтобы следить за количеством зря расходуемой воды», — сказал эксперт.
По его словам, каждый может попытаться решить проблемы, но в некоторых случаях это возможно только на государственном уровне.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.