Эколог рассказал о факторах, негативно влияющих на природу

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Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.
Эколог рассказал о факторах, негативно влияющих на природу
  • Pixabay

В беседе с Nation News он заявил, что это загрязнение мусором, чрезмерный расход воды и использование транспортных средств.

«Даже счётчики не всегда помогают контролировать расход воды. Многие не готовы к тому, чтобы следить за количеством зря расходуемой воды», — сказал эксперт.

По его словам, каждый может попытаться решить проблемы, но в некоторых случаях это возможно только на государственном уровне.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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