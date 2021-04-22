В Геленджике появится арт-пространство «Дом искусств»
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональное Министерство курортов.
На территории арт-пространства будут располагаться картинная галерея с постоянной экспозицией отечественных художников и скульпторов XIX—XX веков, а также залы для временных экспозиций и школа творчества.
В частности, посетители смогут увидеть работы Владимира Аксёнова, Андрея Аверьянова, Олега Рожкова, Алексея Паршкова и Владимира Белоусова.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Государственном Эрмитаже заявили о завершении реставрации двух экспонатов — скульптурного портрета императрицы Александры Фёдоровны и скульптуры «Психея, лишившаяся чувств».