Михалков рассказал, что за пандемию посмотрел 150 фильмов

Режиссёр, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков рассказал, что за время пандемии посмотрел 150 фильмов.

«Могу вам сказать, что смотришь одну, две, три современные картины — и хочется вдохнуть кислородную подушку. Уйти, посмотреть кино 1970-х… Дело в том, что сегодняшний мир даёт нам огромные возможности для того, чтобы понимать и знать, «как» сделать. Но уходит из обихода слово «что» сделать», — отметил режиссёр в ходе пресс-конференции, посвящённой открытию 43-го ММКФ.

Он также признался, что сможет посмотреть сравнительно немного фильмов из программы ММКФ из-за занятости в спектакле «12».

Ранее Никита Михалков назвал «нравственным бешенством» новые правила на «Оскаре».