Михалков рассказал, что за пандемию посмотрел 150 фильмов

Короткая ссылка
Режиссёр, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков рассказал, что за время пандемии посмотрел 150 фильмов.
Михалков рассказал, что за пандемию посмотрел 150 фильмов
  • © РИА Новости / Михаил Патлис

«Могу вам сказать, что смотришь одну, две, три современные картины — и хочется вдохнуть кислородную подушку. Уйти, посмотреть кино 1970-х… Дело в том, что сегодняшний мир даёт нам огромные возможности для того, чтобы понимать и знать, «как» сделать. Но уходит из обихода слово «что» сделать», — отметил режиссёр в ходе пресс-конференции, посвящённой открытию 43-го ММКФ.

Он также признался, что сможет посмотреть сравнительно немного фильмов из программы ММКФ из-за занятости в спектакле «12».

Ранее Никита Михалков назвал «нравственным бешенством» новые правила на «Оскаре».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить