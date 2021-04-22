Никита Михалков назвал «нравственным бешенством» новые правила на «Оскаре»

Короткая ссылка
Режиссёр Никита Михалков в ходе пресс-конференции, посвящённой открытию 43-го Московского международного кинофестиваля, прокомментировал новые правила Американской киноакадемии для претендентов на премию «Оскар».
Никита Михалков назвал «нравственным бешенством» новые правила на «Оскаре»
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

Он назвал принятые осенью 2020 года изменения «нравственным бешенством» и заявил, что советская цензура по сравнению с американской киноакадемией — «просто дети».

«Это сумасшествие. Оно организовано. Оно, на мой взгляд, построено на неком обесчеловечивании, вообще в принципе, оправдывающем насилие, разрушение структуры, государственной и силовой, и так далее. Для меня это совершенно неприемлемо», — сказал Никита Михалков.

Он добавил, что считает новые требования, предъявляемые к выдвигаемым на «Оскар» картинам, дискриминацией.

«Я считаю, что это абсолютное безумие, просто зеркальная дискриминация. Абсолютно кажется дискриминацией. Целовать ботинок чернокожему... всё это вместе взятое — бесовщина, по-русски говоря», — заключил режиссёр.

Ранее стало известно, что филиппинский режиссёр, председатель жюри основного конкурса ММКФ Брийянте Мендоса заболел коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить