Председатель жюри ММКФ заболел коронавирусом

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Филиппинский режиссёр, председатель жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Брийянте Мендоса заболел коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил режиссёр Никита Михалков.
Председатель жюри ММКФ заболел коронавирусом
  • Reuters

«Брийянте Мендоса заболел коронавирусом, и он, к сожалению, приехать не сможет как председатель жюри», — рассказал режиссёр.

Михалков добавил, что Мендоса прислал видеообращение и продолжит исполнять свои обязанности дистанционно.

Также в состав судейской коллегии в этом году входят российская постановщица и сценаристка Нигина Сайфуллаева, сербский актёр Милош Бикович («Холоп», «Магомаев»), бразильский режиссёр Карим Айнуз и российский композитор Юрий Потеенко.

Ранее стало известно, что фильмом открытия ММКФ выбрана лента Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

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