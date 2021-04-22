Михалков рассказал о подготовке спектакля «12» в Большом театре

Режиссёр Никита Михалков в ходе пресс-конференции, посвящённой открытию 43-го Московского международного кинофестиваля, рассказал о работе над спектаклем «12».

«Сейчас я занимаюсь, я бы сказал, очень стрёмным для меня проектом — это спектакль «12». И я тоже играю вместе с моими ребятами из академии — Николаем Петровичем Бурляевым и Сергеем Степанченко. Премьера в Большом театре. Надо сказать, что это так страшно, что описать невозможно. Потому что это началось так: «А что, если?». А когда ты обещаешь что-то за год — думаешь: «Ой, ничего страшного, потом…», — заявил Михалков.

Постановщик отметил, что в Большом театре ранее не было подобных спектаклей.

«Когда я понял, что это реально, — вот тут меня охватил ужас, потому что (мы работаем. — RT) на такой исторической сцене, где никогда не играли драматические спектакли. Честно вам скажу, это очень страшно, очень почётно, и я очень благодарен всем тем, кто нам в этом смысле оказал доверие», — сказал он.

Михалков также выразил надежду на то, что спектакль на долгое время останется в репертуаре.

«Он поднимает вопросы, которые, на мой взгляд, сегодня абсолютно актуальны», — подчеркнул режиссёр.

Ранее Никита Михалков объяснил сроки проведения ММКФ.