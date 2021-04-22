Никита Михалков объяснил сроки проведения ММКФ

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Режиссёр, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков объяснил сроки проведения ММКФ в 2021 году.
Никита Михалков объяснил сроки проведения ММКФ
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Это была большая опасность — не проводить фестиваль и упустить эти сроки. Потому что вы сами знаете, что в прошлом фестиваль перенесли из-за чемпионата мира по футболу. Мы попадаем в то самое время, когда мир практически свободен от фестивалей. Мы попадаем в хорошее окно в апреле, потому что дальше начинаются Канны, Карловы Вары… Для журналистов, гостей это выбор не всегда в нашу пользу», — отметил режиссёр в ходе пресс-конференции, посвящённой открытию смотра.

Также он призвал зрителей соблюдать ограничения, обусловленные пандемией COVID-19.

«Очень хочется, чтобы фестиваль не подвели зрители», — сказал Михалков.

Ранее стало известно, что председатель жюри ММКФ заболел коронавирусной инфекцией.

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