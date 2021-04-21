Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Пермском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Ожидаются сильные порывы ветра, до 17 м/с.
В случае непогоды рекомендуется сразу укрыться в подъезде или другом прочном здании. Нежелательно находиться у стен домов, на автобусных остановках, у рекламных щитов или деревьев.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.