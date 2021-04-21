Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Пермском крае

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Пермском крае в четверг, 22 апреля.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидаются сильные порывы ветра, до 17 м/с.

В случае непогоды рекомендуется сразу укрыться в подъезде или другом прочном здании. Нежелательно находиться у стен домов, на автобусных остановках, у рекламных щитов или деревьев.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.