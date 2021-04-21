Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Пермском крае

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Пермском крае в четверг, 22 апреля.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Пермском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидаются сильные порывы ветра, до 17 м/с.

В случае непогоды рекомендуется сразу укрыться в подъезде или другом прочном здании. Нежелательно находиться у стен домов, на автобусных остановках, у рекламных щитов или деревьев.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить