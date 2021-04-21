Климатолог заявил о начале малого ледникового периода

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Геофизик, метеоролог, климатолог, доктор физико-математических наук Российского государственного гидрометеорологического университета Сергей Смышляев заявил о начале малого ледникового периода.
Климатолог заявил о начале малого ледникового периода
  • РИА Новости

«Есть много циклов с периодами в миллионы или сотни тысяч лет. Все говорят о глобальном потеплении, а если говорить о длительных циклах, мы находимся в стадии вхождения в малый ледниковый период», — сказал он в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, кандидат физико-математических наук, ведущий специалист лаборатории физики климата и окружающей среды Константин Грибанов выразил мнение, что похолодания на Земле не будет из-за парниковых газов.

«Согласно этим циклам, если бы нас на Земле не было, промышленно-развитых, мы бы начинали двигаться в начальный этап глобального похолодания», — отметил он.

По его словам, люди усилили парниковый эффект, который не даст этому случиться.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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