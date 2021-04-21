Татьяна Устинова назвала отличия между российскими и зарубежными детективами

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Писатель, сценарист и телеведущая Татьяна Устинова назвала отличия между российскими и зарубежными детективами.
Татьяна Устинова назвала отличия между российскими и зарубежными детективами
  • © ustinova.ru

«Между российским и зарубежным детективом я найду даже больше десяти отличий. Детектив российский и детектив зарубежный — это абсолютно разные жанры», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, ни один из российских авторов, пишущих детективы, не пишет детективы: это романы о жизни, о людях, о женской судьбе, о Российской империи.

Как считает Устинова, в зарубежных детективах нет характеров, нет перипетий.

«Я сейчас говорю о современных детективах, не о Дике Френсисе, не о Рексе Стауте, не о Стэнли Гарднере, я говорю о современности. Там есть не существующие в жизни, высосанные из пальца проблемы», — пояснила она.

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