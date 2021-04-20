«Библионочь» пройдёт в Москве в онлайн-формате

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Акция «Библионочь» пройдёт в Москве в онлайн-формате.
«Библионочь» пройдёт в Москве в онлайн-формате
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, акцию посвятят 60-летию первого полёта человека в космос и Году науки и технологий в России. Тема — «Через книги к звёздам».

«В предстоящей «Библионочи» примут участие библиотеки, культурные центры, музеи. Вместе культурные площадки Москвы проведут больше 50 онлайн-мероприятий. Трансляции основной программы начнутся 24 апреля в 18:00 и продлятся до 04:00 следующего дня», — рассказала Сергунина.

По её словам, готовится и специальная детская программа «Библиосумерки», которая начнётся с 16:00.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что в Санкт-Петербурге проведут новый городской фестиваль — День Набокова.

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