Актёры дубляжа сняли ролик в честь субботника в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Совместная поездка началась с шуточно-тревожного заявления Арутюнова: «Пришло время избавиться от него. Он кое-кому мешает».
На все вопросы он отвечал сдержанно. В конце разговора стало известно, зачем актёры взяли с собой мусорные пакеты.
«А после этого мы посадим дерево, сфотографируемся с ним на память. Как вам? Обожаю субботники», — пояснил Арутюнов. Его коллеги согласились сделать «всё чисто».
Субботник состоится 24 апреля.
Ранее актёры дубляжа озвучили свою поездку по ЦКАД.