Актёры дубляжа сняли ролик в честь субботника в Подмосковье

Актёры дубляжа Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева и Дарья Блохина сняли ролик в честь субботника в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

Совместная поездка началась с шуточно-тревожного заявления Арутюнова: «Пришло время избавиться от него. Он кое-кому мешает».

На все вопросы он отвечал сдержанно. В конце разговора стало известно, зачем актёры взяли с собой мусорные пакеты.

«А после этого мы посадим дерево, сфотографируемся с ним на память. Как вам? Обожаю субботники», — пояснил Арутюнов. Его коллеги согласились сделать «всё чисто».

Субботник состоится 24 апреля.

Ранее актёры дубляжа озвучили свою поездку по ЦКАД.