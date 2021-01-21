Актёры дубляжа озвучили свою поездку по ЦКАД

Актёры дубляжа Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева, Дарья Блохина и Карен Арутюнов озвучили свою поездку по ЦКАД.

Об этом сообщает телеканал «360».

Во время поездки артисты пародировали стандартные фразы навигатора. В частности, они заявляли, что «ещё пять километриков», «впереди камера на полосочку», «впереди КамАЗики».

Свой маршрут актёры проложили от развязки с Калужским шоссе. До старого Ленинградского шоссе этот участок трассы бесплатный.

В конце декабря сообщалось, что новый участок ЦКАД протяжённостью 170 км запустили в Московской области.

НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.