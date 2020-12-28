В Московской области открыли новый участок ЦКАД

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Новый участок ЦКАД протяжённостью 170 км запустили в Московской области.
В Московской области открыли новый участок ЦКАД
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360»

Старт дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и зампред правительства России Марат Хуснуллин.

«Мы помним, какие безумные пробки постоянно наблюдались. Дорога была действительно опасна. То, что открываем сегодня, — действительно загляденье… Нашей задачей было сделать всё незаметно, быстро. Сегодня сдаём этот объект и будем дальше развивать Подмосковье», — сказал Андрей Воробьёв.

Запуск всего ЦКАД запланирован на лето 2021 года.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

 

 

 

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