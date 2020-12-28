В Московской области открыли новый участок ЦКАД
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Старт дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и зампред правительства России Марат Хуснуллин.
«Мы помним, какие безумные пробки постоянно наблюдались. Дорога была действительно опасна. То, что открываем сегодня, — действительно загляденье… Нашей задачей было сделать всё незаметно, быстро. Сегодня сдаём этот объект и будем дальше развивать Подмосковье», — сказал Андрей Воробьёв.
Запуск всего ЦКАД запланирован на лето 2021 года.
Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.