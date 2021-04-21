Синоптик прогнозирует тёплую погоду на следующей неделе в Москве

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что на следующей неделе в Москву вернётся тепло.

В Москву в понедельник, 26 апреля, придёт погода без осадков и с температурой выше нормы.

«На следующей неделе, по крайней мере в первой половине недели, будет хорошая погода: погожая, температура выше нормы, без осадков», — цитирует ТАСС сообщение синоптика.

Но на рекордно тёплую погоду рассчитывать не стоит.

Варакин добавил, что «про майскую погоду стоит пока забыть».

Ранее сообщалось, что Первомай в Москве ожидается прохладным и с дождями, а к Дню Победы потеплеет до +20 °С.