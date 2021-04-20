Владимир Долинский рассказал о новых проектах

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Заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал о новых проектах.
Владимир Долинский рассказал о новых проектах
  • © Anton Belitsky / Russian Look
  • globallookpress.com

«Скоро, бог даст, выйдет фильм по роману Пелевина Empire V, который снимал Виктор Гинзбург. Это российско-американская картина, и у меня там очень интересная роль вампира», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, скоро на экраны будет выпущен и фильм «Красная Шапочка» — сказка по мотивам историй Шарля Перро, но «абсолютно оригинальная».

Кроме того, отметил Долинский, у него есть антрепризный спектакль «Следствие ведут дураки».

«В общем, жизнь кипит, не сглазить бы», — добавил он.

Ранее актёр Дэнни Де Вито в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе с известными режиссёрами и актёрами в Голливуде.

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