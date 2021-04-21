В Ленинградском зоопарке рассказали о ценах на билеты с 1 мая

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Билет для взрослого посетителя Ленинградского зоопарка будет стоить 600 рублей с 1 мая, вход подорожал на 100 рублей.
В Ленинградском зоопарке рассказали о ценах на билеты с 1 мая
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как заявили в пресс-службе зоосада, такое решение связано с ростом цен на корм для животных и другими необходимыми расходами.

«Средства, полученные от продажи билетов, используются для улучшения условий содержания животных и развития зоопарка», — отметили в пресс-службе.

Для остальных категорий посетителей стоимость билетов не изменится, передаёт Nation News.

Ранее Московский зоопарк объявил о переходе на весенний график с 1 апреля.

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