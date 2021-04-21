В Ленинградском зоопарке рассказали о ценах на билеты с 1 мая
- @spbzoopark
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Как заявили в пресс-службе зоосада, такое решение связано с ростом цен на корм для животных и другими необходимыми расходами.
«Средства, полученные от продажи билетов, используются для улучшения условий содержания животных и развития зоопарка», — отметили в пресс-службе.
Для остальных категорий посетителей стоимость билетов не изменится, передаёт Nation News.
Ранее Московский зоопарк объявил о переходе на весенний график с 1 апреля.