Роднянский дал прогноз по лауреатам премии «Оскар» в 2021 году

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Продюсер Александр Роднянский дал прогноз по лауреатам премии «Оскар» в 2021 году.
Роднянский дал прогноз по лауреатам премии «Оскар» в 2021 году
  • РИА Новости

«Мы все понимаем, что главный «Оскар» в 2021 году возьмёт «Земля кочевников», актриса Фрэнсис Макдорманд наверняка получит свою третью статуэтку», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, выбор фильмов в этом году довольно необычный, как будто речь идёт о программе фестиваля независимого кино, так как на фоне пандемии многие крупные студии отложили большинство релизов до следующего года.

Роднянский также предположил, что приз за лучший международный фильм получит картина «Ещё по одной» Томаса Винтерберга, передаёт kp.ru.

Ранее кинокритик и главный редактор онлайн-журнала «Filmz.ru: Настоящее кино» Александр Голубчиков прокомментировал новость о том, что компания Amazon выпустит сериал-приквел «Властелин колец», который обещает стать самым дорогостоящим сериалом в истории. Бюджет кинопроекта оценивается в $465 млн.

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