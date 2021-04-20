Киноэксперт прокомментировал затраты на сериал «Властелин колец»
- © Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»
«Деньги потрачены, безусловно, немалые. И это без учёта прав на сам материал. Несомненно, сейчас сложно сказать, провалится проект или нет. Однако стоит отметить, что сервисы Amazon существуют в ограниченном числе стран. Этот сериал — очевидный локомотив Amazon, который будет затаскивать людей на платформу. Думаю, будет сезонов семь. Важно кое-что понимать: когда платформа выделяет столько денег, то они рассчитывают, что этот продукт привлечёт много подписчиков, которых будет достаточно, чтобы отбить деньги», — отметил кинокритик в беседе с Inforeactor.
Эксперт подчеркнул, что, вероятно, компании Amazon придётся достаточно долго компенсировать затраты на производство сериала.
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