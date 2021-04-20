Киноэксперт прокомментировал затраты на сериал «Властелин колец»

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Кинокритик и главный редактор онлайн-журнала «Filmz.ru: Настоящее кино» Александр Голубчиков прокомментировал новость о том, что компания Amazon выпустит сериал-приквел «Властелин колец», который обещает стать самым дорогостоящим сериалом в истории. Бюджет кинопроекта оценивается в $465 млн.
Киноэксперт прокомментировал затраты на сериал «Властелин колец»
  • © Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

«Деньги потрачены, безусловно, немалые. И это без учёта прав на сам материал. Несомненно, сейчас сложно сказать, провалится проект или нет. Однако стоит отметить, что сервисы Amazon существуют в ограниченном числе стран. Этот сериал — очевидный локомотив Amazon, который будет затаскивать людей на платформу. Думаю, будет сезонов семь. Важно кое-что понимать: когда платформа выделяет столько денег, то они рассчитывают, что этот продукт привлечёт много подписчиков, которых будет достаточно, чтобы отбить деньги», — отметил кинокритик в беседе с Inforeactor

Эксперт подчеркнул, что, вероятно, компании Amazon придётся достаточно долго компенсировать затраты на производство сериала.

Ранее актёр Орландо Блум в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своём отношении к популярности.

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