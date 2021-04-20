Актёр Дэнни Де Вито рассказал о работе с известными режиссёрами и актёрами в Голливуде.

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru он заявил, что из режиссёров наибольшее впечатление на него произвели Милош Форман, Тим Бёртон и Барри Левинсон.

«Работать с каждым из них было счастьем для меня. Мы сделали пять картин с Бёртоном (в четырёх я снимался у него как актёр, а также он участвовал в одном из моих режиссёрских проектов), и я надеюсь вновь поработать с Барри Левинсоном», — сообщил Де Вито.

По его словам, в случае с актёрами Джек Николсон всегда удивлял его глубиной своей игры, а также желанием импровизировать и повторять сцену до момента, пока дубль не станет безукоризненным.

Де Вито также отметил, что Арнольд Шварценеггер — его старинный друг и они получали огромное удовольствие на съёмках.

«Поверьте, мы обязательно снимемся в продолжении «Близнецов», которое называется «Тройняшки», просто работа над его сценарием немного затянулась, к сожалению», — добавил артист.

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