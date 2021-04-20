В Эрмитаже заявили о завершении реставрации двух экспонатов

В Государственном Эрмитаже заявили о завершении реставрации двух экспонатов — скульптурного портрета императрицы Александры Фёдоровны и скульптуры «Психея, лишившаяся чувств».

РИА Новости

Об этом сообщает Nation News. Скульптурный портрет, заказанный императором Николаем I, был завершён в 1840 году Дмитрием Савельевым по оригиналу прусского скульптора Карла Фридриха Вихмана. «Психея, лишившаяся чувств» — одно из ранних произведений Пьетро Тенерани, итальянского скульптора XIX века. Оба экспоната представлены в постоянной экспозиции музея. Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.