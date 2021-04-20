В Эрмитаже заявили о завершении реставрации двух экспонатов
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Об этом сообщает Nation News.
Скульптурный портрет, заказанный императором Николаем I, был завершён в 1840 году Дмитрием Савельевым по оригиналу прусского скульптора Карла Фридриха Вихмана.
«Психея, лишившаяся чувств» — одно из ранних произведений Пьетро Тенерани, итальянского скульптора XIX века.
Оба экспоната представлены в постоянной экспозиции музея.
Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.