Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане ночью и днём в среду, 21 апреля.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15—20 м/с.

Ранее стало известно, что на этой неделе погода в республике будет ветреной и дождливой. В связи с прохождением тёплого фронта в западных районах в среду возможны осадки.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.