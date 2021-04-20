Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
По прогнозу, ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15—20 м/с.
Ранее стало известно, что на этой неделе погода в республике будет ветреной и дождливой. В связи с прохождением тёплого фронта в западных районах в среду возможны осадки.
Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.