Синоптик рассказала о погоде на Кубани в конце апреля

Начальница отдела гидрометобеспечения краснодарского Гидрометцентра Светлана Попова рассказала о погоде в регионе.

В беседе с порталом «Юга.ру» она заявила, что 20 апреля в крае выпали максимальные осадки за ближайшее время, а дожди не прекратятся до конца месяца.

В последнюю неделю апреля ожидается тёплая погода. Температура составит +13...+18 °С, в отдельных районах до +20...+22 °С.

«Погодных изменений пока не ожидается. Сегодня выпали максимальные осадки на ближайшее время. До конца апреля будут идти кратковременные дожди, в некоторых районах края перерывы будут сутки или двое», — отметила Попова.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.