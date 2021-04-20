Синоптик рассказала о погоде на Кубани в конце апреля

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Начальница отдела гидрометобеспечения краснодарского Гидрометцентра Светлана Попова рассказала о погоде в регионе.
Синоптик рассказала о погоде на Кубани в конце апреля
  • Pixabay

В беседе с порталом «Юга.ру» она заявила, что 20 апреля в крае выпали максимальные осадки за ближайшее время, а дожди не прекратятся до конца месяца.

В последнюю неделю апреля ожидается тёплая погода. Температура составит +13...+18 °С, в отдельных районах до +20...+22 °С.

«Погодных изменений пока не ожидается. Сегодня выпали максимальные осадки на ближайшее время. До конца апреля будут идти кратковременные дожди, в некоторых районах края перерывы будут сутки или двое», — отметила Попова.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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