Спасатели предупредили об опасности выхода на лёд водоёмов в ЯНАО

Спасатели предупредили об опасности выхода на лёд водоёмов в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«На водоёмах округа наступил период разрушения льда. Этому активно способствуют плюсовые дневные температуры, весеннее солнце, ветреная погода и осадки. Выходить на лёд становится всё опаснее», — отмечается в отчёте на сайте ведомства.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в некоторых районах температура может подняться до плюсовых значений даже в ночное время. На этой неделе в регионе ожидается потепление до +8 °С, местами может похолодать до -7 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.