Эксперты прокомментировали появление в открытом доступе данных российских компаний с сервиса Trello

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В пресс-службе компании Infosecurity назвали возможные причины появления в открытом доступе данных российских компаний с сервиса Trello. Причиной аналитики считают человеческий фактор.
Эксперты прокомментировали появление в открытом доступе данных российских компаний с сервиса Trello
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«Данная ситуация является прекрасной иллюстрацией утечки информации, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании. Наш сервис ETHIC регулярно фиксирует такого рода утечки: люди оставляют конфиденциальные документы на общедоступных файлообменниках, подключают флешки к различным устройствам, доступ к которым можно получить из сети, и так далее», — сообщили «Известиям» в компании Infosecurity.

По словам основателя сервиса разведки утечек данных DLBI Ашота Оганесяна, инцидент с Trello вообще не является утечкой.

«Назвать это новой утечкой сложно. О том, что публичные доски Trello, Asana и других сервисов индексируются поисковиками, известно уже несколько лет. Их значительно меньше 1 млн, да и большинство таких досок давно брошено и не содержит никакой критичной информации», — подчеркнул он.

Ранее эксперт прокомментировал сообщения о том, что личные данные 1,3 млн пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете.

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