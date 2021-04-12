Эксперт прокомментировал сообщения об утечке данных пользователей Clubhouse

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Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко прокомментировал сообщения о том, что личные данные 1,3 млн пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете.
Эксперт прокомментировал сообщения об утечке данных пользователей Clubhouse
  • Reuters

«Я думаю, что паниковать не надо. В принципе, данные утекли примерно того же масштаба, что и с обычного интернет-магазина какого-нибудь. Другой вопрос, что здесь может быть интересного для злоумышленников», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, сама сеть подразумевает, что там лишь голосовое общение.

Эксперт не исключил, что пользователи Clubhouse наиболее интересны для мошенников, которые звонят людям по телефону.

Как добавил Токаренко, все данные, которые пользователи предоставили в интернете, могут куда-то попасть.

«Не распространяйте личную информацию о себе», — заключил он.

Ранее портал CyberNews сообщал, что данные пользователей Clubhouse опубликовали на хакерском форуме в бесплатном доступе.

Пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как избежать телефонных мошенников.

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