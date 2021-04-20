В Челябинской области установится аномальная жара
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Об этом сообщает URA.RU.
«По данным синоптиков, днём 21 апреля на территории Челябинска и области ожидается до +17...+19 °С. Из-за погоды в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале)», — говорится на сайте «Челпогода».
В ночное время столбики термометров могут опускаться до минусовых температур, а с 24 апреля в регионе начнутся дожди.
В ближайшие дни в области малооблачная погода с ветром неустойчивых направлений до 6 м/с. Ветер усилится к 26 апреля, его скорость может достигать 15 м/с. Днём — +12...+14 °С, ночью — +3...+5 °С.
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о подготовке к пожароопасному сезону.