В ЯНАО рассказали о подготовке к пожароопасному сезону

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В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о подготовке к пожароопасному сезону.
В ЯНАО рассказали о подготовке к пожароопасному сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

На заседании общественного совета при профильном департаменте стало известно, что в тушении лесных пожаров планируют задействовать около 600 человек и более 150 единиц техники. Основные силы — сотрудники «Ямалспаса».

Пожароопасный сезон в округе официально начнётся 15 мая. В зоне риска — 36 населённых пунктов. Окрестности 26 из них находятся под постоянным наблюдением системы «Лесохранитель».

Ранее начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.

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