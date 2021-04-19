Эксперт рассказал, может ли полярное сияние появиться на Урале

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Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН Вячеслав Пилипенко рассказал, может ли полярное сияние появиться на Урале.
Эксперт рассказал, может ли полярное сияние появиться на Урале
  • © NASA / Chris Cassidy

«Полярные сияния видны в так называемых авроральных овалах — магнитных полюсах Земли. Их ширина изменяется в зависимости от космической погоды, в частности, от возмущения магнитосферы. Когда происходит магнитная буря, сияние становится ярче, и его можно увидеть на более низких широтах», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на Урале такое явление можно увидеть раз в несколько лет при очень сильной магнитной буре.

В 2020 году заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН), доктор физико-математических наук Владимир Обридко прокомментировал возможность возникновения северного сияния в ближайшие пять лет.

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