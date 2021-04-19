Эксперт рассказал, может ли полярное сияние появиться на Урале

Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН Вячеслав Пилипенко рассказал, может ли полярное сияние появиться на Урале.

«Полярные сияния видны в так называемых авроральных овалах — магнитных полюсах Земли. Их ширина изменяется в зависимости от космической погоды, в частности, от возмущения магнитосферы. Когда происходит магнитная буря, сияние становится ярче, и его можно увидеть на более низких широтах», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на Урале такое явление можно увидеть раз в несколько лет при очень сильной магнитной буре.

В 2020 году заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН), доктор физико-математических наук Владимир Обридко прокомментировал возможность возникновения северного сияния в ближайшие пять лет.