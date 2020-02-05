Эксперт оценил возможность увидеть северное сияние в ближайшем будущем

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Заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН), доктор физико-математических наук Владимир Обридко прокомментировал возможность возникновения северного сияния в ближайшие пять лет.
Эксперт оценил возможность увидеть северное сияние в ближайшем будущем
  • РИА Новости

«Мы сейчас находимся в периоде самого глубокого минимума солнечной активности. На Солнце практически нет пятен, и нет никаких событий, которые могли бы привести к полярным сияниям. Исключить полярные сияния совсем нельзя, поскольку это явление довольно сложное, но, скорее всего, их не будет или будут очень слабые», — отметил учёный в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что возможность увидеть северное сияние отсутствует не только в России, но и во всём мире.

Ранее ФАН сообщало, что в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук рассказали об обнаружении новых минералов на Камчатке.

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