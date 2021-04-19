Синоптики прогнозируют тёплый май в России

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В мае в России будет тепло, но не исключены небольшие периоды холодной погоды, говорится в сообщении Минприроды со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют тёплый май в России
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Май в России ожидается тёплым, но не исключены короткие похолодания. В целом среднесуточная температура воздуха для большинства субъектов европейской части будет находиться в пределах климатической нормы», — приводит РИА Новости слова начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

При этом отмечается, что теплее обычного будет на востоке Таймыра и в большинстве районов Якутии.

По прогнозам Росгидромета, количество осадков будет в пределах нормы.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала об обновлённом прогнозе на май для Москвы. Она заявила, что преобладающей температурой по ночам будет +7...+12 °С, а днём — +18...+23 °С, то есть выше климатической нормы.

В период похолодания в ночное время температура может опускаться до +2...+7 °С.

Возможны слабые заморозки на севере, востоке и западе Московской области.

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