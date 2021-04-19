Власти Челябинской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

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Начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.
Власти Челябинской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
  • РИА Новости

«В данный момент в регионе начинается самая активная фаза пожароопасного периода, когда необходимо воздержаться от использования любого источника огня в лесах, особенно от разведения костров», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, к настоящему времени на территории лесного фонда области ликвидировано 30 пожаров на площади 115 га.

По данным ведомства, возгорания были на территории Каслинского, Чебаркульского, Шершневского, Катав-Ивановского, Кунашакского и Миасского лесничеств.

Ранее портал RIA56 сообщал, что спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Оренбургской области.

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