Власти Челябинской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

Начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.

«В данный момент в регионе начинается самая активная фаза пожароопасного периода, когда необходимо воздержаться от использования любого источника огня в лесах, особенно от разведения костров», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, к настоящему времени на территории лесного фонда области ликвидировано 30 пожаров на площади 115 га.

По данным ведомства, возгорания были на территории Каслинского, Чебаркульского, Шершневского, Катав-Ивановского, Кунашакского и Миасского лесничеств.

Ранее портал RIA56 сообщал, что спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Оренбургской области.