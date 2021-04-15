Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Оренбургской области

Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

С 16 по 20 апреля местами ожидается пожароопасность четвёртого класса.

Граждан призывают соблюдать осторожность. При возникновении ЧС следует звонить в экстренные службы.

Также стало известно, что в Тюменской области с 15 апреля установили пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор, передаёт megatyumen.ru. Документ опубликован на портале регионального правительства.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, в Ленинградской области в ночь на пятницу, 16 апреля, ожидаются заморозки до -6 °С.