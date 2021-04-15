Синоптики пообещали заморозки в Ленобласти
- Pixabay
Об этом сообщает kp.ru.
«Ночью в Ленобласти сильно похолодает. По региону ожидается температура -3...+2 °С, в некоторых районах — до -6 °С», — сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
После ночных заморозков днём вернётся тепло. Температура поднимется до +9...+14 °С. Утром на дорогах возможен гололёд.
Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.