Синоптики пообещали заморозки в Ленобласти

По прогнозам синоптиков, в Ленинградской области в ночь на пятницу, 16 апреля, ожидаются заморозки до -6 °С.

Об этом сообщает kp.ru.

«Ночью в Ленобласти сильно похолодает. По региону ожидается температура -3...+2 °С, в некоторых районах — до -6 °С», — сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

После ночных заморозков днём вернётся тепло. Температура поднимется до +9...+14 °С. Утром на дорогах возможен гололёд.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Челябинскую область на смену аномальному теплу придут снегопады.