В сервис Russpass добавили маршрут по историческому центру Москвы

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В цифровой туристический сервис Russpass добавили однодневный маршрут по историческому центру Москвы — от Воздвиженки до Колымажного переулка и Волхонки.
В сервис Russpass добавили маршрут по историческому центру Москвы
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Маршрут получил название «Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма». Он включает десять достопримечательностей.

Начало пути — у Российской государственной библиотеки. Затем участники прогулки могут дойти до Дома Пашкова. В экскурсию также входят здания ГМИИ имени Пушкина и картинной галереи Ильи Глазунова, усадьба князей Голицыных и другие объекты.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.

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