Кросс «Лисья гора» прошёл в Битцевском парке

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Кросс «Лисья гора» состоялся в Битцевском парке в Москве 18 апреля. Забег по пересечённой местности был организован командой Бегового сообщества.
Кросс «Лисья гора» прошёл в Битцевском парке
  • © Беговое сообщество

Посетителями мероприятия стали около тысячи человек.

Первый старт был дан в 10:00, последний — в 13:40. По сложившейся практике кроссового бега, старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходили раздельно.

Протяжённость дистанций — от 2 до 8 км.

Победители и призёры во всех категориях получили кубки, грамоты и денежные призы. Всем финишировавшим участникам вручили памятные значки.

Также в субботу, 17 апреля, прошёл финал Студенческого кубка Бегового сообщества. В рамках дебютного сезона студенты 12 московских вузов соревновались на дорожке, шоссе и грунте, зарабатывая баллы в пользу своих учебных заведений. Победила команда МГУ им. М.В. Ломоносова.

В этот же день состоялся забег с собаками «Быстрый пёс».

Ранее сообщалось, что генеральный директор платёжной системы МИР Владимир Комлев и основатель Бегового сообщества Дмитрий Тарасов подписали соглашение о сотрудничестве.

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