У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4

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У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр толчков находился в 161 километре от села Мильково.

Очаг землетрясения располагался на глубине 62 километров.

Ранее в шести районах Камчатского края была объявлена угроза схода лавин.

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