У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр толчков находился в 161 километре от села Мильково. Очаг землетрясения располагался на глубине 62 километров. Ранее в шести районах Камчатского края была объявлена угроза схода лавин.