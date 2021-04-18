У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр толчков находился в 161 километре от села Мильково.
Очаг землетрясения располагался на глубине 62 километров.
Ранее в шести районах Камчатского края была объявлена угроза схода лавин.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube